Während Gordon Schnieder sich am vergangenen Sonntag als Wahlsieger feiern ließ, kämpften nicht wenige Berichterstatter mit seinem zwischen Westerwald und Südpfalz doch nicht ganz gewöhnlichen Vornamen. „Gordon“ war da zu hören, deutsch ausgesprochen mit „o“ am Ende, genauso wie „Gorden“, englisch ausgesprochen. Kleiner Servicehinweis: Schnieder selbst verwendet letztere Variante. Man kann sich das ruhig merken. Ist schließlich der Name des sehr wahrscheinlich künftigen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz.