Im Vergleich zu den anderen Landtagswahlen, die in diesem Jahr anstehen, wirkt die Ausgangslage in Rheinland-Pfalz fast anachronistisch: An der Spitze der Umfragen stehen doch tatsächlich die totgesagten Volksparteien. In dieser Woche hat Infratest Dimap neue Zahlen veröffentlicht , sie sehen die CDU mit 29 Prozent vorne, dahinter die regierende SPD , die mit 26 Prozent aufgeholt hat. „Man kann schon sagen, dass Rheinland-Pfalz noch an die alte Bundesrepublik erinnert“, sagt der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun. Wobei auch hier die Herausforderer stärker werden. Die AfD liegt momentan bei 18 Prozent, damit würde sie ihr Ergebnis von der vergangenen Wahl mehr als verdoppeln.

Noch regiert in Mainz eine Ampelkoalition. Die „gute Ampel“, wie man sich hier gern auf die Schulter klopft. Für die FDP dürfte der Einzug in den Landtag diesmal aber schwierig werden. Als wahrscheinlichste Regierungsoption nach der Wahl am 22. März gilt derzeit eine große Koalition. Ob unter dem amtierenden Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) oder seinem Herausforderer Gordon Schnieder (CDU), da wollen sich bisher die wenigsten festlegen. Was aber feststeht seit dieser Woche, sind die Wahlprogramme der beiden großen Parteien. Die CDU verabschiedete ihres am Mittwoch in Mainz, die SPD am Samstag in Kaiserslautern.

Die CDU spricht von „katastrophalen Zuständen“ an den Schulen und wirft der Landesregierung Untätigkeit vor

Ein Thema, an dem keine der Parteien in diesem Wahlkampf vorbeikommt, ist die Lage der Schulen. Laut einer Umfrage des SWR halten die meisten Rheinland-Pfälzer Bildung für das drängendste Problem im Land. Die CDU hat das Thema schon früh identifiziert. Sie spricht von „katastrophalen Zuständen“ an den Schulen und wirft der Landesregierung Untätigkeit vor. Vor zwei Jahren machte eine Grundschule in Ludwigshafen Schlagzeilen, weil dort fast 40 Schüler die erste Klasse wiederholen mussten. Im vergangenen Jahr attackierte eine Realschülerin, wieder in Ludwigshafen, eine Lehrerin mit einem Messer. Lehrkräfte beklagten in einem Brief an die Schulaufsichtsbehörde ein Klima aus Gewalt und Drohungen.

Das SPD-geführte Kultusministerium hat gerade angekündigt, dass die Polizei öfter an bestimmten Schulen vorbeischauen soll. Die CDU fordert in ihrem Wahlprogramm ein verpflichtendes Vorschuljahr und eine Unterrichtsgarantie für Grundschulen von 8 bis 14 Uhr. Außerdem will sie ab dem kommenden Schuljahr verbindliche Sprachtests für alle Kinder mit viereinhalb Jahren einführen. Solche Erhebungen plant auch das Kultusministerium, allerdings erst bis 2028. Die CDU lockt mit einem kostenlosen Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler, die Sozialdemokraten versprechen kostenlose Schulbücher. Beide Parteien sprechen sich dafür aus, Grundschullehrkräfte eine Besoldungsgruppe höher einzustufen.

Gordon Schnieder, Spitzenkandidat der CDU Rheinland-Pfalz. (Foto: Hannes P. Albert/dpa)

Wie schon bei der Bundestagwahl spielt im Landtagswahlkampf die Wirtschaft eine wichtige Rolle. Zwar ist es unter der Ampelregierung gelungen, Unternehmen anzusiedeln, etwa den Pharmakonzern Eli Lilly in Rheinhessen. Aber es gibt auch Regionen wie die Westpfalz, die mit dem Strukturwandel zu kämpfen haben. Viele Städte und Gemeinden haben Probleme mit ihren Finanzen, trotz eines Entschuldungsprogramms der Landesregierung.

Das Thema Gesundheit taucht in beiden Wahlprogrammen prominent auf

Ein Klimaschutzgesetz, das die Ampel im vergangenen Jahr verabschiedet hat, stieß bei vielen Unternehmern auf Unmut, Umweltschützer hielten es für ambitionslos. Die CDU hat angekündigt, das Gesetz im Falle eines Wahlsiegs rückgängig zu machen. Außerdem will sie ein Bürokratiemeldeportal schaffen, in dem Bürger und Unternehmen auf unnötige Auflagen hinweisen können. Die SPD verspricht eine zentrale Anlaufstelle für Unternehmensansiedlungen und eine Plattform, die Förderprogramme bündeln soll.

Auch der Bereich Gesundheit taucht in beiden Wahlprogrammen prominent auf. Etwa ein Drittel der Kliniken in Rheinland-Pfalz sind akut von einer Insolvenz bedroht, in den vergangenen fünf Jahren mussten im Land acht Krankenhäuser schließen. Mehr als 260 Hausarztstellen sind im Moment in Rheinland-Pfalz nicht besetzt. Die CDU schlägt vor, die Zahl der Medizistudienplätze von derzeit 450 auf 650 zu erhöhen. Außerdem soll ein Fonds von 150 Millionen Euro pro Jahr verhindern, dass weitere Kliniken schließen – allerdings nur, bis die Krankenhausreform des Bundes greift und die Krankenhauslandschaft ohnehin verändern dürfte. Sowohl SPD als auch CDU wollen Hebammen fördern. Die SPD setzt auf Regiokliniken, die, dort, wo sich klassische Krankenhäuser nicht mehr rechen, für Alltagsnotfälle ambulante und stationäre Angebote bündeln sollen.

Es könnte zur ersten großen Koalition in der Geschichte von Rheinland-Pfalz kommen

Die SPD in Rheinland-Pfalz sei keine ultralinke Partei, sagte CDU-Spitzenkandidat Schnieder vor wenigen Tagen in einem Interview mit T-Online. Das klang fast wie eine Bewerbung als Koalitionspartner. Sollten beide Parteien nach der Wahl tatsächlich zusammenkommen, würde Rheinland-Pfalz zum ersten Mal von einer großen Koalition regiert. Dass SPD und CDU in Rheinland-Pfalz noch verhältnismäßig stark sind, erklärt der Politikwissenschaftler Uwe Jun mit der trotz aller Probleme relativ hohen Lebenszufriedenheit im Land. Im vergangenen Jahr hat er eine Studie veröffentlicht, laut der mehr als zwei Drittel der Befragten der Meinung waren, dass sich Rheinland-Pfalz „alles in allem“ gut entwickele. Grundsätzlich seien die Menschen in den ländlichen Regionen im Westen Deutschlands den Volksparteien traditionell stärker verbunden als Wählerinnen und Wähler in Großstädten oder im Osten der Republik.

Am Ende dürfte es Jun zufolge ohnehin weniger auf die einzelnen Punkte des Wahlprogramms ankommen – und mehr darauf, wem es gelingt, sie überzeugend mit der eigenen Persönlichkeit verknüpfen. Diese Zuspitzung auf die Kandidaten half bei den vergangenen Wahlen der SPD. Obwohl die Sozialdemokraten in den Umfragen lange hinter der CDU lagen, gelang der beliebten Malu Dreyer auf den letzten Metern die Aufholjagd. Ob ihr Nachfolger Schweitzer das auch schafft, werden die kommenden acht Wochen zeigen. Der noch amtierende Ministerpräsident hat jedenfalls bereits ausgeschlossen, in ein Kabinett unter Gordon Schnieder einzutreten. Umgekehrt gilt das nicht.