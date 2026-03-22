Das hat sie lange nicht mehr geschafft: Nach ersten Hochrechnungen gewinnt die CDU die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz deutlich. Mit Spitzenkandidat Gordon Schnieder erreicht die CDU etwa 31 Prozent aller Stimmen. Die SPD, die in dem Land seit 35 Jahren den Ministerpräsidenten gestellt hat, fällt auf etwa 26 Prozent zurück. Das sind rund zehn Prozentpunkte weniger als bei der vorherigen Wahl – eine herbe Niederlage für Amtsinhaber Alexander Schweitzer.
Datenanalyse zur LandtagswahlAfD bei Arbeitern stärker als die SPD
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Die CDU gewinnt die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Die SPD verliert deutlich – auch bei ihrer einstigen Kernklientel. Wie unterschiedlich wählten Frauen und Männer, wie Junge und Alte? Eine erste Datenanalyse.
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