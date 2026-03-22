Hinten in der Ecke des CDU-Fraktionssaals steht Helmut Kohl, beziehungsweise: steht eine Maske des rheinland-pfälzischen Über-Christdemokraten auf einer Stele. Davor knubbelt es sich am Sonntagabend extrem, der Sauerstoffgehalt ist vor 18 Uhr schon besorgniserregend abgesackt. Hoch nervös waren sie hier gewesen bei der CDU-Wahlparty, das Rennen gegen die SPD war als engstmöglich vorhergesagt. 18 Uhr, die Balken auf den Bildschirmen steigen, die Stimmung im Saal ebenso – Jubelschreie, dass die Gläser vibrieren, Christdemokraten ballen Fäuste, liegen sich in den Armen. „Gordon Schnieder, olé“, singen sie.
Landtagswahl in Rheinland-PfalzDie SPD hofft vergeblich aufs Fotofinish
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Nach dem historisch schlechten Ergebnis in Baden-Württemberg wollten die Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz ein weiteres Debakel verhindern. Doch dann kommt die erste Prognose – und im Raum ist es mucksmäuschenstill.
Von Christoph Koopmann und Kathrin Wiesel-Lancé, Mainz
SPD:Wenn Rheinland-Pfalz verloren geht, „dann brechen alle Dämme“
Seit 35 Jahren regieren die Sozialdemokraten in Mainz. Sollten sie nach dem Tiefschlag in Baden-Württemberg in Rheinland-Pfalz die Macht verlieren, wäre das auch für die Bundespartei eine Katastrophe.
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