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Rheinland-PfalzLandtag wählt Gordon Schnieder zum neuen Ministerpräsidenten

Lesezeit: 4 Min.

Frühlingsblüten zur Vereidigung: Gordon Schnieder (links) am Montag während der konstituierenden Sitzung im Mainzer Landtag.
Frühlingsblüten zur Vereidigung: Gordon Schnieder (links) am Montag während der konstituierenden Sitzung im Mainzer Landtag. Boris Roessler/dpa

Nach 35 Jahren Opposition regiert in Rheinland-Pfalz wieder die CDU. Der neue Landeschef bekommt gleich einen Dämpfer, der ahnen lässt: Ein Selbstläufer wird seine schwarz-rote Koalition eher nicht.

Von Kathrin Wiesel-Lancé, Mainz

Es wirkt fast, als könnte Gordon Schnieder es gar nicht erwarten, die 35 Jahre zu beenden, die seine CDU in Rheinland-Pfalz in der Opposition saß. Die Tagesordnung für die konstituierende Sitzung des Landtags sieht die Vereidigung des neuen Ministerpräsidenten für 12.41 Uhr vor. Aber schon vier Minuten früher, um 12.37 Uhr, tritt Schnieder, der ohnehin als pünktlich gilt, nach vorn, hebt die Hand, lässt sich vom neuen Landtagspräsidenten vereidigen und vom Plenum applaudieren.

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