Es wirkt fast, als könnte Gordon Schnieder es gar nicht erwarten, die 35 Jahre zu beenden, die seine CDU in Rheinland-Pfalz in der Opposition saß. Die Tagesordnung für die konstituierende Sitzung des Landtags sieht die Vereidigung des neuen Ministerpräsidenten für 12.41 Uhr vor. Aber schon vier Minuten früher, um 12.37 Uhr, tritt Schnieder, der ohnehin als pünktlich gilt, nach vorn, hebt die Hand, lässt sich vom neuen Landtagspräsidenten vereidigen und vom Plenum applaudieren.