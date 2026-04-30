Gordon Schnieder und Alexander Schweitzer sind früh dran. Drei Minuten eher als geplant treten die beiden am Donnerstag in Mainz vor die Presse, der sehr wahrscheinliche künftige Ministerpräsident der CDU und sein Vorgänger vor der SPD. Dabei soll es kurz vor Schluss noch geknarzt haben zwischen den Verhandlungspartnern. Viele hatten in Mainz schon einen Tag früher mit einem Koalitionsvertrag gerechnet. Nur: Bei den Zuschnitten der Ressorts und den Finanzen soll man sich lange nicht einig gewesen sein.
Rheinland-PfalzDas steht im Koalitionsvertrag von CDU und SPD
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Knapp sechs Wochen nach der Wahl in Rheinland-Pfalz steht fest: CDU und SPD wollen miteinander regieren. Alle Fragen sind in Mainz aber noch nicht geklärt.
Von Kathrin Wiesel-Lancé, Mainz
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