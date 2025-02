Der FDP-Politiker und rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin ist tot. Der 66-Jährige sei am Freitag plötzlich und unerwartet in Koblenz gestorben, teilte ein Sprecher des FDP-Landesverbands mit. Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) würdigten Mertin „als einen herausragenden Vertreter demokratischer Werte und eine prägende Persönlichkeit der rheinland-pfälzischen Politik“. Mertin war seit 1996 Abgeordneter des Landtags in Mainz. 1999 wurde er vom damaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck (SPD) zum Justizminister ernannt. 2016 übernahm er in der Ampelkoalition von SPD, FDP und Grünen erneut das Justizressort. Nach einem Bericht der Rhein-Zeitung war Mertin am Freitag bei einem Termin in Koblenz kollabiert und im Krankenhaus verstorben.