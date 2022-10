Rheinland-Pfalz:Innenminister Lewentz tritt zurück

Von Gianna Niewel, Frankfurt

Am Ende ging alles ganz schnell, am Ende brauchte Innenminister Roger Lewentz (SPD) nicht viel mehr als einen Satz: "Heute übernehme ich für in meinem Verantwortungsbereich gemachte Fehler die politische Verantwortung." Ein paar Minuten später war die Pressekonferenz vorbei - und der Innenminister zurückgetreten.

Roger Lewentz wurde seit Wochen kritisiert für sein Verhalten in der Flutnacht im Ahrtal. Damals waren 134 Menschen gestorben, mehr als 700 wurden verletzt. Noch nach Mitternacht ertranken an der Mündung Menschen, obwohl die Katastrophe am Oberlauf der Ahr, in Schuld, Insul, Dümpelfeld, schon am frühen Abend mehr als deutlich war.

Lewentz schickt Malu Dreyer nur eine SMS - um 0.58 Uhr

Die Kritik: Roger Lewentz hätte das Ausmaß erkennen und handeln können. Er hätte dafür sorgen können, dass das Land den Katastrophenschutz von den Landkreisen übernimmt und dass der Krisenstab der Landesregierung einberufen wird. Er hätte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wecken lassen können. Stattdessen schickte er ihr um 0.58 Uhr eine SMS: "Die Lage eskaliert (...) es kann Tote geben / gegeben haben."

Roger Lewentz hat immer wieder gesagt, ihm habe in der Nacht "kein vollständiges Lagebild" vorgelegen. Er sei von einem "punktuellen Hochwasser" ausgegangen. Das Ausmaß der Katastrophe? Für ihn eben nicht zu erkennen. Aber in den vergangenen Tagen wurden Dokumente öffentlich, die im Widerspruch zu seinen Aussagen stehen. Sie zeigen, dass seinem Ministerium präzise Informationen vorgelegen haben.

Zunächst waren da Videos aus einem Polizeihubschrauber, aufgenommen zwischen 22.14 Uhr und 22.42 Uhr: Dörfer sind überschwemmt, Wasser klatscht gegen Häusergiebel. Dass die Videos erst jetzt, 14 Monate nach der Flut, aufgetaucht sind, erklärte die Polizei Koblenz mit einem "Dokumentationsfehler".

"Fehler, aber keine Vertuschungen", sagt Lewentz

Als Nächstes wurde der Lagebericht der Hubschrauberpiloten öffentlich. Darin schreiben sie, dass das Hochwasser "dramatische Auswirkungen" habe, "viele Bewohner konnten sich nur noch über Taschenlampen (Signalgebung SOS) bemerkbar machen". Der Bericht war um 0.53 Uhr ans Lagezentrum des Innenministeriums geschickt worden. Und dann tauchte Anfang der Woche eine Mail der Polizei Koblenz auf, die gegen 1.49 Uhr im Lagezentrum des Innenministeriums einging. Auch sie beschreibt die Katastrophe.

Weder die Hubschraubervideos noch der Lagebericht noch die Mail hätten ihm in der Nacht vorgelegen, hat Lewentz stets betont. Nur: Wieso nicht? Bei seinem Rücktritt am Mittwoch sagte er, es seien sicherlich Fehler gemacht worden, "Fehler, aber keine Vertuschungen".

Für Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist der Rücktritt fatal. Lewentz war schon im Amt, als sie 2013 in die Staatskanzlei zog, die beiden vertrauen sich. Noch im Juli hatte sie im Südwestrundfunk gesagt, sie stehe "ohne Wenn und Aber" hinter ihm. Dann tauchten die Hubschraubervideos auf, der Lagebericht, die Opposition forderte Lewentz' Entlassung - Dreyer lehnte ab. Erst als dann auch die Mail öffentlich wurde, ging die Ministerpräsidentin auf Abstand. Aus der Staatskanzlei hieß es, sie erwarte, dass "die offenen Fragen vom Innenminister geklärt werden".

Am Mittwoch kündigte Malu Dreyer an, dass sie in den nächsten Tagen bekannt geben wird, wer Lewentz im Innenministerium folgt.