Wie die rheinland-pfälzischen Grünen den Moment der Niederlage erleben? Die Balken wollen einfach nicht weiterwachsen, als um 18 Uhr die erste Prognose über den Bildschirm flimmert. Bei weniger als acht Prozent macht die Grafik schlapp. Weil die FDP nun definitiv aus dem Landtag geflogen ist, gilt auch die Ampel in Mainz damit als abgewählt. Und doch brandet in den hippen Co-Working-Räumen der Grünen-Wahlparty im Zentrum von Mainz am Sonntag Jubel auf. Spitzenkandidatin Katrin Eder und Parteichef Felix Banaszak beklatschen das Ergebnis. Eder macht wenig später auf einer kleinen Bühne klar, was die Grünen hier schon als Erfolg verbuchen: „Wir können so stolz sein, dass wir nicht unter die Räder gekommen sind.“