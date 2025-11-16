Nach dreieinhalb Jahrzehnten in der Opposition will die CDU in Rheinland-Pfalz wieder die Staatskanzlei erobern: Parteichef Gordon Schnieder ist zum CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2026 gewählt worden. Der 50-Jährige bekam bei einem Landesparteitag 204 von 205 Stimmen. CDU-Bundeschef und Kanzler Friedrich Merz sprach von einem „sensationellen Wahlergebnis“. Er bekräftigte, Deutschlands Freiheit und Demokratie müssten in Zeiten verschiedener Bedrohungen verteidigt werden – in diesem Kontext stehe auch Rheinland-Pfalz. Schnieder, der Bruder des ebenfalls anwesenden Bundesverkehrsministers Patrick Schnieder (CDU), will nach der Landtagswahl am 22. März 2026 Ministerpräsident werden.