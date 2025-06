Die AfD schickt Jan Bollinger als Spitzenkandidaten in die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz im kommenden Jahr. Beim Landesparteitag in Idar-Oberstein am Wochenende nominierten ihn die Delegierten mit 71,3 Prozent der Stimmen. Damit tritt Bollinger gegen den amtierenden Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) an. Bollinger sagte, die AfD wolle bei der für März geplanten Wahl stärkste Kraft werden und regieren. In einer Umfrage des SWR von Anfang Juni landete die AfD mit 17 Prozent Zustimmung auf Platz drei, hinter CDU (30 Prozent) und SPD (23 Prozent).