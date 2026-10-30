In einem ungewöhnlichen Rechtsstreit um ausgefallene Schulstunden an einem Gymnasium in Rheinland-Pfalz hat das Gericht die Klage eines ehemaligen Schülers abgewiesen. Der 20 Jahre alte Ex-Abiturient Elija Walk wirft dem Land vor, dass während seiner Oberstufenzeit in Landau immer wieder kein regulärer Unterricht stattgefunden habe. Wegen des Ausfalls beantragte er eine Neubewertung seiner Leistungen in Deutsch, Biologie und Sport. Das lehnte das Verwaltungsgericht in Neustadt an der Weinstraße ab. „Die brennende Frage, ob der gewährte Schulunterricht ausreichend war, um einen Schüler fürs Abitur vorzubereiten, kann das Gericht aus rechtlichen Gründen nicht beantworten“, teilte der Vorsitzende Richter mit. „Diese Frage muss im politischen Diskurs entschieden werden. Und den hat er angestoßen. Insofern war die Klage wertvoll und nicht nutzlos, weil er Öffentlichkeit erzielt hat.“ Walks Anwalt Martin Malcherek hatte in einer Prozesspause angekündigt, im Falle einer Niederlage in die nächste Instanz ziehen zu wollen. „Der Kampfgeist ist durchaus da.“