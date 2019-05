23. Mai 2019, 13:47 Uhr Politik und Youtube CDU bietet Rezo Dialog an

Das Video "Die Zerstörung der CDU" des Youtubers Rezo, in dem er die Partei heftig kritisiert, wurde bereits mehr als fünf Millionen Mal aufgerufen.

Die CDU kündigte erst ein Gegenvideo mit dem Abgeordneten Philipp Amthor an, verzichtet jetzt aber darauf.

Die Parteispitze hatte Rezo nach Veröffentlichung des Videos zunächst scharf angegriffen. Nun wirbt sie auf einmal eher um ihn.

Von Robert Roßmann , Berlin

Die CDU verzichtet nun doch darauf, mit einem eigenen Video auf die Vorwürfe des Youtubers Rezo zu reagieren. Rezo hatte die Union in einem Video mit dem Titel "Die Zerstörung der CDU" scharf kritisiert und dazu aufgerufen, die Partei nicht zu wählen. Das am Samstag veröffentlichte Video wurde bereits mehr als fünf Millionen Mal aufgerufen. Das hatte in der CDU wegen der bevorstehenden Europawahl für erhebliche Unruhe gesorgt. Die Partei wollte deshalb ein eigenes Video mit Philipp Amthor produzieren und am Mittwoch veröffentlichten.

Amthor ist der jüngste CDU-Bundestagsabgeordnete - er ist mit 26 Jahren genau so alt wie der Youtuber. In den sozialen Netzwerken gab es in Erwartung des Videos jedoch sofort Tausende hämische Kommentare. Das für Mittwochnachmittag avisierte CDU-Video war auch am Donnerstag noch nicht veröffentlicht.

Am Donnerstagvormittag wurde dann bekannt, dass die CDU es auch nicht mehr veröffentlichen will. Offenbar sind die Verantwortlichen in der Partei zu der Einsicht gelangt, dass man mit einem solchen Werk die eigene Lage eher verschlimmern als verbessern würde. Die Parteispitze veränderte außerdem ihren Ton gegenüber Rezo. Am Mittwoch hatte sie ihn noch teils scharf angegriffen. Am Donnerstag versuchte sie eher, um ihn zu werben.

Generalsekretär Paul Ziemiak rudert zurück

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak bot Rezo via Twitter an, miteinander zu reden. "Wir machen das in der CDU seit 70 Jahren: Wir zerstören einander nicht, sondern wir hören einander zu, wir reden miteinander, wir finden gemeinsame Lösungen", schrieb Ziemiak. Die Volkspartei CDU gebe "es überhaupt nur, weil unser Europa einmal völlig zerstört war". Damals habe man "als Union zusammengefunden, gemeinsam mit anderen unser Land wieder aufgebaut und gemeinsam mit anderen dazu beigetragen, dass es vielen Menschen in Deutschland heute gut geht".

Die CDU mache "nicht alles richtig". Rezo habe "Kritikpunkte benannt, die berechtigt sind". Die CDU könne beim "Klimaschutz noch mehr tun, mit besseren Technologien und guten Ideen". Die Lösungen müssten jedoch derart sein, "dass die Menschen in Deutschland unseren Weg akzeptieren und nicht aus Wut über Preise und Vorschriften zu 'Gelbwesten' werden". Ziemiak gestand auch ein, dass die CDU in der Diskussion um Uploadfilter "nicht den richtigen Ton angeschlagen" habe, das könne die Partei besser. Der CDU-Generalsekretär bat Rezo aber auch darum, der CDU zuzuhören, "wie wir die Dinge sehen". Er lud den Youtuber deshalb ein, gemeinsam über seine Kritik zu sprechen. Zu einem solchen Treffen würde auch Amthor kommen. In einem Video-Interview mit der Welt erklärte er, die CDU wolle keine "Video-Schlacht" und wiederholte das Angebot: "Rezo, komm vorbei, und lass uns gemeinsam reden."

Am Mittwoch hatte Ziemiak den Youtuber noch heftig kritisiert. Der CDU-Generalsekretär hatte Rezo vorgeworfen, "Falschbehauptungen" zu verbreiten und gesagt, der Youtuber habe "keine Hemmungen, Dinge im Internet einfacher darzustellen, als sie tatsächlich sind". Einfache Lösungen würden oft "lauten Applaus" bekommen, am Ende aber nicht weiterhelfen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sogar geätzt: "Ich habe mich gefragt, warum wir nicht eigentlich auch noch verantwortlich sind für die sieben Plagen, die es damals in Ägypten gab." Für die Äußerung erntete Kramp-Karrenbauer viel Häme, auch weil in der Bibel von zehn Plagen die Rede ist.

Idee für Gegenvideo stammte wohl von Kramp-Karrenbauer

Dem Vernehmen nach stammte die Idee, ein Video mit Amthor zu machen, von der Parteichefin. Kramp-Karrenbauer war am Mittwoch im Wahlkampf in Bremen und Kiel unterwegs. Es hatte am Mittwochnachmittag deshalb zunächst geheißen, die Veröffentlichung des Videos verzögere sich, weil Kramp-Karrenbauer es aus der Ferne und wegen der vielen Termine noch nicht habe abnehmen können.

Die CDU hatte bereits im Umgang mit der "Fridays for Future"-Bewegung zunächst mit der falschen Tonlage reagiert. Ziemiak hatte zunächst getwittert: "Greta Thunberg findet deutschen Kohlekompromiss 'absurd' - Oh, man ... kein Wort von Arbeitsplätzen, Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit. Nur pure Ideologie. Arme Greta!" Dafür erntete Ziemiak einen Shitstorm. Erst viele Wochen später kündigte er an, Jugendliche, die sich für den Klimaschutz einsetzen, in die CDU-Zentrale einladen zu wollen.