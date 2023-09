Von Jan Diesteldorf

Es gab eine Zeit, da attestierten einige ihm, den schwierigsten Job in der EU-Kommission zu haben. Seit 2019, mit seinem Wechsel von der belgischen Politik auf die europäische Bühne, zeichnet Didier Reynders verantwortlich für das Justiz-Ressort. Erster Punkt seiner Aufgabenbeschreibung ist es seither, "sicherzustellen, dass die Rechtsstaatlichkeit aufrechterhalten wird". Er ist also derjenige, der sich in den vergangenen Jahren mit den Regierungen in Polen und Ungarn angelegt hat, der ihnen Milliarden Euro an EU-Geldern vorenthält und nicht müde wird, öffentlich seine Sorgen um die Entwicklung des Rechtsstaats in den beiden Ländern zu äußern.