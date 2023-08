Revolution in der DDR

Fast 35 Jahre nach der friedlichen Revolution in der DDR ist der Weg für ein Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal frei. Im Frühjahr nächsten Jahres werde ein neuer Wettbewerb für das Projekt ausgerufen, sagte Leipzigs Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) am Donnerstag. Am 9. Oktober 2024 soll der Wettbewerbssieger gekürt werden. Dann jährt sich die entscheidende Montagsdemonstration der friedlichen Revolution von 1989 zum 35. Mal. Die Grundsteinlegung für das Einheitsdenkmal ist für 2025 geplant. Für den Wettbewerb sollen 36 Teilnehmende ausgewählt werden. Zur Form des geplanten Denkmals auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz würden keine Vorgaben gemacht.