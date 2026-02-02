Die Polizistinnen und Polizisten in Wuppertal wissen nie, was sie erwartet: Kommen die Fäkalien von oben? Oder von unten? Sei beides schon vorgekommen, berichten Beamte, die auf dem riesigen Gelände der Polizei an der Müngstener Straße arbeiten. Bereitschaftspolizei, Höhenretter, Taucherstaffel und andere Einheiten sind hier untergebracht, oder, wie es der WDR auf Tiktok zuspitzte: Sie hausen hier. In Gebäuden, in denen es schimmelt, wo es Schädlingsbefall gibt und Duschen unbenutzbar sind. Bei Starkregen drücke es schon mal Fäkalien durch die uralten Rohre hoch und Beamte müssen durch stinkende Pfützen waten, berichtet die örtliche Gewerkschaft der Polizei. Neulich sei in einem Gebäude eine Abwasserleitung geplatzt, sodass die Fäkalien aus der Decke in die Büros tropften.