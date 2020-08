Das Seenotrettungsschiff Sea-Watch 4 ist zu seinem ersten Einsatz im Mittelmeer aufgebrochen. Das überwiegend aus kirchlichen Mitteln finanzierte Schiff habe am Samstag den spanischen Hafen von Burriana verlassen und sei auf dem Weg in die Such- und Rettungszone vor Libyen, teilte Sea-Watch mit. Sie sei derzeit das einzige Rettungsschiff im Mittelmeer. Ursprünglich sollte die Sea-Watch 4 () im April auslaufen. Der Start verzögerte sich jedoch wegen der Corona-Pandemie. Er sei dankbar, dass das Schiff endlich ausgelaufen sei, sagte der bayerische Landesbischof und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm. "Es sterben täglich Menschen im Mittelmeer, und kein Rettungsschiff ist da, das sie rettet." Es sei skandalös, dass die EU seit Jahren zuschaue, wie an den Grenzen Europas Menschen ertrinken, sagte der Theologe, der das Projekt vorangetrieben hat.