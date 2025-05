Von Markus Balser, Berlin

Seit mehr als 50 Jahren schon ist sie die einheitliche und kostenfreie Anlaufstelle für Menschen in Not. Seit mehr als 30 Jahren auch in ganz Europa: Die Telefonnummer 112 der Rettungsdienste. Ihre Einführung hat einen tragischen Hintergrund: Am 3. Mai 1969 wurde der achtjährige Björn Steiger aus dem baden-württembergischen Winnenden auf dem Rückweg vom Schwimmbad von einem Auto erfasst. Fast eine Stunde dauerte es, bis die Retter eintrafen – der Junge starb. Als Konsequenz des möglicherweise vermeidbaren Todes wurde die einheitliche Nummer eingeführt.