Ein Restaurant in San Francisco wollte sich mit einem völlig abgedrehten Gericht einen Scherz erlauben - und brachte sich damit in große Schwierigkeiten.

Von Jürgen Schmieder

Zugegeben, die Liste der Zutaten dürfte bei Leuten, denen die Natur ein paar Geschmacksnerven geschenkt hat, ein Feuerwerk im Mund auslösen: japanischer Seeigelrogen, Kaviar von weißem Stör und goldener Forelle, Pazifischer Taschenkrebs, Eismeerkrabbe, Königskrabbe. Drapiert auf Jasminreis und garniert mit schwarzem Trüffel, dazu Wagyu-Rind (nur mit Oliven gefüttert), Jidori-Ei und Felsengarnelen. Klingt völlig verrückt? Das war es auch, was Chefkoch Rob Lam im Restaurant "Lily" im Richmond District von San Francisco für 72 Dollar anbot.

Es sollte ein Scherz sein; es wurde jedoch ein Lehrstück über Dekadenz, Foodporn und die Yuppie-Szene im Silicon Valley, an dem Autor Bret Easton Ellis seine Freude hätte. In dessen Roman "American Psycho" geht es auch dauernd um möglichst ausgefallene Gerichte in den exklusivsten Restaurants von New York. Die Wall-Street-Yuppies der 80er-Jahre sind nun die Tech-Yuppies an der Westküste, Foodporn (Fotografieren von exquisiten Gerichten) ist ein eigenes Genre in den sozialen Netzwerken.

Wie im Buch geht es darum, das Neueste, Tollste, Exklusivste zu finden, und Restaurants spielen mit dieser Sucht nach Aufmerksamkeit; nur völlig Durchgeknallte kämen auf die Idee, bei den legendären Food Trucks in Los Angeles das Sandwich Quadrogasm (jeweils vier Fleisch- und Käsesorten) zu bestellen oder beim "Heart Attack Grill" in Las Vegas den Octopus Bypass Burger (acht Fleischpflänzchen) mit 40 Speckstreifen. Es ist die Attraktion, der Lockvogel, die - um in der Sprache der Yuppies zu bleiben - Unique Selling Proposition.

Welches Lokal hat das ausgefallenste, exklusivste Essen?

In diesem Fall indes hatte der Wirt des "Lily" die Rechnung ohne die Foodies in San Francisco gemacht. Die hatte schon Beavis-and-Butt-Head-Erfinder Mike Judge in der Serie "Silicon Valley" persifliert, indem er eine Figur zum "Pesca-Pescatarian" machte (einer, der nur Fische isst, die andere Fische essen - auch das: nur ein Scherz). Die Gäste des "Lily" ließen sich nicht davon abhalten, dass der Name des Gerichts (#1 Dac Biet Fried Rice) offiziell "besonderer gebratener Reis" bedeutet - die Abkürzung "DB" laut Chefkoch Lam allerdings für "Douchebag" (Dummkopf) steht. Es war also das Nummer-eins-Gericht für Idioten, und die kamen zuhauf, seit Douchebag-Reis im Dezember vergangenen Jahres auf der Speisekarte auftauchte.

Bis zu 30 Mal pro Abend orderten Leute #1 Dac Biet Fried Rice, und das führte zu massiven Problemen für das Lokal. Die Zutaten waren teuer, die Zubereitung kompliziert; sie machten Verlust mit ihrem Alleinstellungsgericht. Mehr noch: Die Köche waren überfordert, viele Gäste bestellten keine anderen, für das Restaurant lukrativeren Sachen, und auf den sozialen Netzwerken wurde spekuliert, was die nächste ausgeflippte Idee von Lam sein könnte. Geschmack ist dabei nur das drittwichtigste Detail, bedeutsamer: fotogen und sündteuer.

Lam hatte deshalb nur zwei Möglichkeiten: Weitermachen und die Social-Media-Meute mit 24-Karat-Blattgold oder Sevruga-Kaviar in der Pho-Brühe zufriedenstellen - oder den Gag auflösen und die Foodies womöglich bloßstellen. Lam entschied sich für Letzteres und strich den gebratenen Reis von der Karte. Damit keiner denkt, dass es nun langweilig zuginge: Es gibt zum Beispiel eine Pizza aus Reispapier, belegt mit Jakobsfrüchten und Gurken. Kostet aber nur 16 Dollar.