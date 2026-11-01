Die Führung der Kommunistischen Partei Chinas fordert in einer neuen Resolution zur Stärkung der parteiinternen Disziplin absolute Loyalität von ihren Mitgliedern und eine Verschärfung des Kampfs gegen Korruption. Ziel sei es, die Partei von „Unreinheiten und Viren“ zu befreien, hieß es in dem Beschluss, den die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag veröffentlichte. Nur wenn die Partei sich beharrlich selbst reinige, könne sie ihren Charakter bewahren, erklärte Präsident Xi Jinping in einer Rede zur Erläuterung der Resolution. Das Dokument war auf dem fünften Plenum des Zentralkomitees beschlossen worden, das von Montag bis Donnerstag in Peking tagte.