Die Führung der Kommunistischen Partei Chinas fordert in einer neuen Resolution zur Stärkung der parteiinternen Disziplin absolute Loyalität von ihren Mitgliedern und eine Verschärfung des Kampfs gegen Korruption. Ziel sei es, die Partei von „Unreinheiten und Viren“ zu befreien, hieß es in dem Beschluss, den die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag veröffentlichte. Nur wenn die Partei sich beharrlich selbst reinige, könne sie ihren Charakter bewahren, erklärte Präsident Xi Jinping in einer Rede zur Erläuterung der Resolution. Das Dokument war auf dem fünften Plenum des Zentralkomitees beschlossen worden, das von Montag bis Donnerstag in Peking tagte.
Die Resolution verschärft die Regeln für die Funktionäre der Partei deutlich. Künftig soll deren „Parteigeist“ im Alltag, bei Äußerungen, privaten Kontakten und familiären Werten strenger überprüft werden. Zudem sieht das Papier eine lückenlose Überwachung von Familienvermögen sowie den Kampf gegen moderne Formen der Bestechung wie verdeckte Aktienbeteiligungen und die Nutzung von Kryptowährungen vor. Das Treffen der rund 300 hochrangigen Funktionäre bot Xi die Gelegenheit, seine Autorität vor einer erwarteten vierten Amtszeit im kommenden Jahr zu stärken. Wegen der weitreichenden Anti-Korruptionskampagne, in deren Zuge zahlreiche Politiker und Militärangehörige ihre Posten verloren, nahmen Schätzungen zufolge rund drei Viertel der ursprünglichen Ausschussmitglieder an dem Plenum teil.