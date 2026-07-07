Ein Bündnis aus 110 Organisationen, Vereinen und Projekten hat gefordert, die Pläne der Bundesregierung zur Reform des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) zu stoppen. Durch die Änderungen würden Journalisten und zivilgesellschaftlichen Organisationen künftig wichtige Informationen vorenthalten, teilte das Bündnis am Dienstag in Berlin mit. Zudem, so die Kritik, würde ein zentrales Instrument gegen Korruption und Machtmissbrauch abgeschafft. Zu dem Bündnis gehören unter anderem Abgeordnetenwatch, die Deutsche Gesellschaft für Informationsfreiheit, der Deutsche Journalisten-Verband, „Frag den Staat“, Lobbycontrol, Netzwerk Recherche und Transparency International Deutschland .

Das Informationsfreiheitsgesetz, das 2006 in Kraft getreten ist, räumt grundsätzlich jedem Menschen das Recht ein, Zugang zu amtlichen Informationen von Bundesbehörden zu erhalten. Ausnahmen gelten unter anderem für den Bundesnachrichtendienst und den Verfassungsschutz. Laut dem Ergebnispapier des Koalitionsausschusses, das am 2. Juli veröffentlicht wurde, will die Koalition das IFG weiterentwickeln. Dazu sei unter anderem geplant, die Auskunftsrechte künftig auf natürliche Personen zu fokussieren, die ein berechtigtes Interesse an einer Auskunft hätten. Zudem wolle man dem „besonderen Schutzbedarf bestimmter Bereiche wie dem der Kritischen Infrastruktur, der Spionageabwehr, der Terrorismusbekämpfung oder auch der wissenschaftlichen Forschung stärker Rechnung tragen.“