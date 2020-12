In der Republik Moldau hat Regierungschef Ion Chicu mit seinem Rücktritt den Weg für Neuwahlen freigemacht. Mit einer Abstimmung solle das Land "zum normalen Leben zurückgeführt werden", sagte er am Mittwoch in der Hauptstadt Chișinău. Mit ihm werde auch die Regierung zurücktreten. Vorgezogene Parlamentswahlen waren eine der Forderungen der neuen prowestlichen Präsidentin Maia Sandu. Sie tritt an diesem Donnerstag ihr Amt an. Seit der Präsidentenwahl im November hatten Tausende Menschen den Rücktritt der Regierung gefordert.