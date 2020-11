Von dpa und Reuters, Chisinau

In der Republik Moldau liegt die pro-europäische Oppositionskandidatin Maia Sandu bei der Stichwahl um das Präsidentenamt Prognosen zufolge vorn. Sie kommt demnach auf 54,8 Prozent, der pro-russische Amtsinhaber Igor Dodon auf 45,2 Prozent. Die ehemalige Weltbank-Mitarbeiterin hatte bereits bei der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen vor Dodon gelegen, aber nicht die erforderliche Mehrheit von mindestens 50 Prozent der Stimmen erreicht. Die 48-Jährige war 2019 für einige Monate Ministerpräsidentin, bis ihre Regierung gestürzt wurde. Die ehemalige Sowjet-Republik mit ihren 3,5 Millionen Einwohnern zählt zu den ärmsten Ländern Europas und leidet - wie viele andere Länder auch - wirtschaftlich stark unter der Corona-Pandemie.

Dodon und Sandu waren bereits vor vier Jahren gegeneinander angetreten. Die Entscheidung fiel damals ebenfalls erst in einer Stichwahl. Der Präsident sagte am Sonntag bei seiner Stimmabgabe, er stehe für "freundschaftliche Beziehungen zu unseren westlichen und östlichen Partnern". Sandu versprach, mit einer Annäherung an die EU die Wirtschaft aus der Krise holen zu wollen. Sie sagte in einem Wahllokal: "Ich habe für Veränderungen gestimmt." Zudem rief sie die Wahlhelfer auf, Fälschungen bei der Abstimmung zu verhindern.