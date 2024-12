In der Republik Moldau ist wegen des drohenden Transitstopps für russisches Gas durch die Ukraine der Notstand ausgerufen worden. Das Parlament in der Hauptstadt Chisinau votierte nach Medienberichten für den Antrag der Regierung von Ministerpräsident Dorin Recean. Hintergrund ist die Ankündigung der Ukraine, mit dem Auslaufen der Transitverträge ab dem 1. Januar kein Erdgas des Kriegsgegners Russland mehr durchzuleiten. Der Notstand soll ab kommendem Montag für 60 Tage gelten. Die kleine Ex-Sowjetrepublik zwischen der Ukraine und Rumänien ist fast vollständig von russischem Gas abhängig. Zudem kommt dieses Gas durch das prorussische Separatistengebiet Transnistrien ins Land. Dessen Führung in Tiraspol hat bereits am vergangenen Montag wegen des drohenden Ausfalls der Lieferungen den Ausnahmezustand verhängt.