Leave oder Remain? Raus aus der EU oder bleiben? Zehn Jahre ist es her, seit eine knappe Mehrheit der Briten für den Brexit stimmte. Es war eine Zäsur für ganz Europa mit fatalen Folgen für Großbritanniens Wirtschaft und Politik .

Die Wunden, die der Brexit riss, sind bis heute nicht verheilt. Nigel Farage spaltet das Land noch immer. Vor allem jüngere Briten sorgen sich um ihre Zukunft. Manche würden mittlerweile auch gerne wieder in Brüssel mitreden.

Korrespondent Michael Neudecker hat sich ins Pub gesetzt und mit Jonathan Coe über diesen verhängnisvollen 23. Juni 2016 gesprochen. Der Schriftsteller war damals mittendrin im Kulturkampf und ist für viele Brexit-Befürworter bis heute ein Feindbild. Das Gespräch verrät viel über das zerrissene Land. Es ist eine Reportage, die ich Ihnen zum Wochenstart gerne zur Lektüre empfehle.

Bleibt er oder geht er? Diese Frage stellt sich an diesem Montag auch für Keir Starmer. Der Labour-Chef steht seit Wochen in der Kritik. Noch hat er die Macht, aber längst nicht mehr die Autorität. Heute könnte der glücklose Premierminister dem Druck nachgeben und seinen Rücktritt erklären. US-Präsident Donald Trump hat ihn schon verabschiedet: Der Premierminister werde zurücktreten, schrieb er auf seiner Plattform„Truth Social“. Die Kameras richten sich bereits auf die Downing Street 10 in London. Die SZ hält Sie auf dem Laufenden.

Es könnte also ein hitziger Wochenauftakt werden – auch die Temperaturen dürften mancherorts in Deutschland wieder über 30 Grad klettern.

Fußball-WM 2026

„Stolz, Stolz, Stolz!“ – Kapverden gelingt der nächste Coup. Nach Spanien schafft es auch der zweimalige Weltmeister Uruguay nicht, den afrikanischen Inselstaat zu bezwingen, die Mannschaften trennen sich 2:2. Trainer Bubista spricht nun von der K.-o.-Runde als Ziel. Zum Artikel

Spanien bei der Fußball-WM: Der Erlöser liefert. Nach dem zähen 0:0 gegen die Kapverden spielt Spanien beim 4:0 gegen Saudi-Arabien wie unter Strom gesetzt. Das liegt an den Wechseln in der Startelf – und vor allem an Lamine Yamal. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Rentenreform: Bas stimmt die Älteren auf Einschnitte ein. Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bas hat sich positiv zu den Reformvorschlägen der Rentenkommission geäußert. Bas wolle, dass die Rente „gerade für die jungen Leute sicher“ bleibe. Dazu müssten alle beitragen. Bas lobte auch den Vorschlag einer Kapitalrente. Vergangene Legislaturperiode hatte die SPD diese noch abgelehnt. Zum Artikel

Großbritannien wartet auf Starmers Rücktritt – Trump verabschiedet ihn bereits. Hundert Labour-Abgeordnete sprechen sich inzwischen öffentlich dafür aus, dass der britische Premierminister Starmer sein Amt aufgibt. US-Präsident Trump sagt seinen Rücktritt bereits voraus. Der wahrscheinlichste Nachfolger ist Andy Burnham, bis vergangene Woche Bürgermeister von Greater Manchester. Zum Artikel

Wie die Linke sich von einer radikalen Minderheit treiben lässt. Auf ihrem Parteitag in Potsdam fassen die Linken weitgehende Beschlüsse zum Nahostkonflikt, unter anderem benutzen sie für den Krieg der israelischen Armee in Gaza offiziell das Wort „Genozid“. Sie haben sich zudem von ihrem Ex-Vorsitzenden Jan van Aken verabschiedet – Nachfolger Luigi Pantisano erhielt nur 53 Prozent der Stimmen. Zum Artikel

Kolumbien: „Mit meiner Regierung wird es keinen Friedensprozess geben“. Der neu gewählte Präsident Abelardo de la Espriella will Kriminelle mit Bomben und Hochsicherheitsgefängnissen bekämpfen. Und US-Präsident Donald Trump freut sich über einen neuen Alliierten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Digitale Barrierefreiheit: Experten fordern Nachbesserungen von der Regierung. Die Bundesregierung reformiert derzeit das Behindertengleichstellungsgesetz. In Bezug auf die digitale Barrierefreiheit wollen Expertinnen und Experten, dass auch die Privatwirtschaft stärker verpflichtet wird. Auch wichtig: Die ehemalige Beauftragte der Bundesregierung für die Digitalwirtschaft, Anna Christmann, fordert einen Schulterschluss beim Rechenzentrumsaubau. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie Indonesien verstaatlicht Rohstoffhandel – im Kampf gegen Exportbetrug. Unfassbare 908 Milliarden US-Dollar soll Indonesien durch zu niedrig angesetzte Exportdeklarierungen verloren haben. Präsident Prabowo will das beenden. Seine Lösung: Der Staat übernimmt den gesamten Rohstoffhandel. Die Wirtschaft protestiert, die Aktienkurse sinken, und sogar China meldet sich zu Wort. Löst Prabowo das Problem – oder schafft er ein neues? Zum Briefing