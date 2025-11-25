Im Bundestag starten heute offiziell die abschließenden Beratungen über den Haushalt 2026. Für die Regierung bedeutet das auch: Sie hat noch eine knappe Woche Zeit, um sich im Rentenstreit zu einigen – bis zur nächsten Sitzungswoche.

Die Kritiker des Pakets sind so laut, dass eine kurzfristige Lösung zur Zufriedenheit aller beinahe aussichtslos scheint. Also doch nochmal neu anfangen, wie es 22 Ökonomen gefordert haben? „Rentenpaket zurückziehen!“, heißt ihr Appell. Die Ökonomen, darunter die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, argumentieren, das Paket würde die Probleme des Rentensystems weiter verschärfen. Die Politik solle sich für eine umfassende Reform Zeit nehmen (SZ Plus).

Ein Rückzug des Vorschlags würde bedeuten, dass sowohl SPD als auch Union verlieren. Die SPD ihre Haltelinie des Rentenniveaus von 48 Prozent bis 2031, die CDU die Aktivrente, mit der Rentner schon bald 2000 Euro steuerfrei hinzuverdienen können sollen und die CSU die Mütterrente, die ausgeweitet werden soll.

Schlimmer noch: Die Risiken eines solchen Manövers wären „enorm“, kommentiert mein Kollege Roland Preuß. Denn wer wisse schon, wie es danach weiterginge. „Die jetzt so umstrittene ‚Haltelinie‘ bei den Renten war zentral für die SPD bei deren Entscheidung, diese Koalition mit CDU und CSU einzugehen. Wer die Haltelinie infrage stellt, stellt indirekt auch diese Koalition infrage“, schreibt er (SZ Plus).

Es gibt auch andere Lösungsszenarien. Vier weitere Möglichkeiten zum Ausgang des Streits haben meine Kollegen Georg Ismar und Vivien Timmler aufgeschrieben (SZ Plus).

Was heute wichtig ist

Kreml: Europäischer Gegenvorschlag funktioniert nicht. Moskau ist zwar nach eigenen Angaben weiter bereit, über den von den USA an Russland übermittelten Plan für die Ukraine zu reden. Die Initiative der Europäer stößt auf Ablehnung. Trotz den Verhandlungen hat Russland in der Nacht die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Raketen angegriffen. Zum Liveblog zum Ukraine-Krieg

Wurden in Berlin Gelder aus dem Kulturetat großzügig an CDU-Freunde verteilt? Der SZ liegt ein Dossier des früheren Finanzsenators vor, das diesen Verdacht nährt – und die neue Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson in den Fokus nimmt. Ein CDU-Abgeordneter soll gar versucht haben, bei Mitarbeitern der Kulturverwaltung zugunsten bestimmter Projekte zu intervenieren. Die Kultursenatorin schweigt. Zum Artikel (SZ Plus)

USA bestehen im Handelsstreit auf Erleichterungen für Tech-Konzerne. US-Handelsminister Lutnick ist zum ersten Mal seit Amtsantritt von Donald Trump in Brüssel. Für weitere Zugeständnisse im Zollstreit verlangen die Amerikaner schmerzhafte Gegenleistungen. Besonders stören sie sich an Regulierungen für Tech-Konzerne. Zum Artikel (SZ Plus)

41 Prozent der Staatsausgaben für den Sozialstaat? Soziale Sicherung und Rente sind in Deutschland besonders teuer, findet eine IW-Studie – sogar im Vergleich zu den nordischen Ländern. Doch ein genauer Blick in die Zahlen lohnt, denn nicht alle Werte sind vergleichbar. Über dem Durchschnitt liegt Deutschland bei den Ausgaben für das Gesundheitssystem. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Dossier Digitalwende: Wie NRW-Medienminister Liminski Deepfakes bekämpfen will. CDU-Politiker Nathanael Liminski fordert einen neuen Straftatbestand gegen Deepfakes. Zudem müsse europäisches Recht gegenüber den großen Plattformbetreibern durchgesetzt werden – im Zweifel auch gegen den Willen der US-Regierung. Auch wichtig: Worauf sich die Digitalministerinnen und Digitalminister der Länder geeinigt haben. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Japans Befreiungsschlag bei Seltenen Erden. Am Anfang stand, ähnlich wie heute, ein Streit mit China – am Ende stand relative Versorgungssicherheit. Japan hat das geschafft, woran die EU seit Jahren scheitert: die China-Abhängigkeit bei Seltenen Erden zu brechen. Das Geheimnis liegt in Lieferpartnerschaften, Recycling und Innovationen. Nötig war dazu aber harte Industriepolitik. Zum Briefing