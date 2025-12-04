Es ist noch nicht sehr lange her, da brüllte Heidi Reichinnek vom Rednerpult aus Friedrich Merz an und warf ihm vor, er und die Union hätten „mit Rechtsextremen paktiert“. Ende Januar im Bundestag war das. Abgeordnete von Union und FDP hatten da gerade gemeinsam mit der AfD für einen Antrag von CDU und CSU gestimmt, den Fünf-Punkte-Plan zur Verschärfung der Migrationspolitik. „Auf die Barrikaden“, rief die Linken-Politikerin im Anschluss.
BundestagGrüne und Linke attackieren sich im Rentenstreit
Lesezeit: 4 Min.
In der Opposition galten die Grünen lange als staatstragend und die Linken als knallharte Gegner der Regierung. Bei der Rente tauschen beide die Rolle und gehen erstmals mit voller Härte aufeinander los.
Von Markus Balser und Tim Frehler, Berlin
SZ-Podcast „Auf den Punkt“:So würde Ökonom Fratzscher den Rentenstreit lösen
Warum ein „Boomer-Soli“ und eine „Rentenpauschale“ die Lösung in der Rentenfrage sein könnten, erklärt Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
Lesen Sie mehr zum Thema