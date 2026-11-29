Die Union fordert Korrekturen am Gesetzentwurf von Arbeitsminister Alexander Schweitzer. Die Pläne seien nicht generationengerecht, sagt Unionsfraktionsvize Johannes Winkel. Damit lebt der Koalitionsstreit um die Rente neu auf.

In der Union formiert sich Widerstand gegen die Rentenpläne von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD). Dabei bemängeln Kritiker nicht nur die Pläne zur umstrittenen abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren. Der Gesetzentwurf setze die Ergebnisse der Regierungskommission zur Alterssicherung nur einseitig um, sagte Unionsfraktionsvize Johannes Winkel am Sonntag der Süddeutschen Zeitung. „Änderungen oder Auslassungen bestehen bei den Punkten, die Kosten dämpfen und die junge Generation entlasten sollten. Damit kann das sehr gute Gesamtkonzept der Alterssicherungskommission nicht mehr gegenfinanziert werden.“