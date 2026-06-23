Der Kanzler und die Arbeitsministerin legen sich fest: Die Koalition soll die Empfehlungen der Kommission ohne Abstriche ins Gesetzbuch bringen. Bas will dafür „auch persönlich“ einstehen. In der SPD-Fraktion regt sich Widerspruch.

Das muss jetzt so kommen, da will Friedrich Merz keinen Zweifel lassen. „Alle Elemente des Rentenpakets müssen nun zügig umgesetzt werden. Wir können es uns nicht erlauben, einzelne Elemente herauszunehmen“, sagt der Kanzler.