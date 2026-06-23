Zum Hauptinhalt springen

AlterssicherungMerz und Bas wollen Rentenvorschläge voll umsetzen

Lesezeit: 6 Min.

Bundeskanzler Friedrich Merz (links) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (rechts) nehmen am Dienstag den Bericht der Rentenkommission entgegen.
Bundeskanzler Friedrich Merz (links) und Arbeitsministerin Bärbel Bas (rechts) nehmen am Dienstag den Bericht der Rentenkommission entgegen. Nadja Wohlleben/REUTERS

Der Kanzler und die Arbeitsministerin legen sich fest: Die Koalition soll die Empfehlungen der Kommission ohne Abstriche ins Gesetzbuch bringen. Bas will dafür „auch persönlich“ einstehen. In der SPD-Fraktion regt sich Widerspruch.

Von Claus Hulverscheidt, Roland Preuß und Vivien Timmler, Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Das muss jetzt so kommen, da will Friedrich Merz keinen Zweifel lassen. „Alle Elemente des Rentenpakets müssen nun zügig umgesetzt werden. Wir können es uns nicht erlauben, einzelne Elemente herauszunehmen“, sagt der Kanzler.

Zur SZ-Startseite

Reform der Altersvorsorge
:Das sind die Vorschläge der Rentenkommission

Die Deutschen sollen länger arbeiten und mehr einzahlen – aber dafür auch mehr Rente bekommen.  Und was ist mit den Beamten? Fragen und Antworten zum großen Reformplan der Rentenkommission.

SZ PlusVon Bastian Brinkmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite