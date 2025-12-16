Was die Politik nicht geschafft hat, soll nun eine Runde aus Fachleuten und Politikern vollbringen. An diesem Mittwoch will die Bundesregierung die Rentenkommission einsetzen. Die Runde unter dem Co-Vorsitz der Sozialrechts-Professorin Constanze Janda und des früheren Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, soll ein Bündel von Maßnahmen vorschlagen, die das Rentensystem zukunftsfest machen und generationengerecht. Man kann auch sagen: ein Maßnahmenpaket, das den Bürgerinnen und Bürgern wieder den Glauben an ihre Altersvorsorge zurückgibt. Hierfür formuliert die Koalition Arbeitsaufträge. So soll das Renteneintrittsalter geprüft werden, eine bessere private Altersvorsorge und die Frage, ob weitere Gruppen in die Rentenkasse einzahlen sollen, zum Beispiel Beamte.