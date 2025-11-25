Im Streit über das Rentenpaket stellen sich nun auch die Arbeitgebervertreter gegen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger unterstützte am Dienstag die „Junge Gruppe“ in der Unionsfraktion, die dem bereits vom Bundeskabinett beschlossenen Rentenpaket im Bundestag nicht zustimmen will. „Wenn das jetzt junge Abgeordnete zum Thema in der Koalition machen, haben sie meine volle Unterstützung“, sagte Dulger. Schließlich sei das Parlament Auftraggeber der Regierung und nicht umgekehrt. „Kabinettsbeschlüsse können geändert werden. Wenn sie falsch sind, dann muss das Parlament sie ändern.“