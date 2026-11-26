Kurz vor der geplanten Vorlage eines Gesetzentwurfs eskaliert der Streit zwischen Union und SPD um die Rentenreform. Führende SPD-Abgeordnete wiesen einen Kompromissvorschlag aus den Reihen der Union zur teilweisen Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren am Donnerstag brüsk zurück.
Reformen„Nicht hinnehmbar“, „eine Ohrfeige“: Koalitionsstreit über Rente spitzt sich zu
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Die SPD weist einen Kompromissvorschlag aus der Union brüsk zurück. Nun wartet alles auf den Gesetzentwurf aus dem Arbeitsministerium – und darauf, dass der Regierung eine Einigung gelingt.
Von Georg Ismar und Roland Preuß, Berlin
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