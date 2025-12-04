Die Debatte über das Rentenpaket läuft seit Monaten, an diesem Freitag soll sie im Bundestag ein Ende finden. Die Bundesregierung hat das Paket bereits im Sommer beschlossen, aber vor allem aus der Jungen Gruppe der Unionsfraktion gab es heftigen Widerstand dagegen. Erst intern, seit Mitte Oktober auch öffentlich. Damals hatte die Junge Gruppe in einem Beschluss festgestellt, das Paket sei für sie „in seiner jetzigen Ausgestaltung nicht zustimmungsfähig“. Die Koalition hat nur zwölf Stimmen Mehrheit, die Junge Gruppe aber 18 Mitglieder – und Bundeskanzler Friedrich Merz deshalb ein gewaltiges Problem.
SozialstaatDer Kampf um das Rentenpaket steht vor dem Finale
Lesezeit: 4 Min.
Am Freitag wird im Bundestag über die umstrittenste Reform der Koalition abgestimmt. Worum geht es, welche Mehrheiten sind nötig – und was könnte die Linke anrichten? Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Von Georg Ismar, Roland Preuß und Robert Roßmann, Berlin
Bundestag:Grüne und Linke attackieren sich im Rentenstreit
In der Opposition galten die Grünen lange als staatstragend und die Linken als knallharte Gegner der Regierung. Bei der Rente tauschen beide die Rollen und gehen erstmals mit voller Härte aufeinander los.
Lesen Sie mehr zum Thema