Der DGB fordert von der Politik deutlich mehr Geld für höhere Renten. Finanziert werden soll dies durch höhere Sozialbeiträge sowie durch höhere Steuern auf Vermögen und Spitzeneinkommen. Die staatlich geförderte private Vorsorge soll abgeschafft werden. Das sind Kernforderungen der DGB-Rentenkommission, deren Empfehlungen die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi am Mittwoch in Berlin vorstellte.

Mit dem 117 Seiten umfassenden Bericht schaltet sich der Gewerkschaftsbund erneut in die Debatte über die Rentenreform ein. Der DGB distanziert sich damit auch von den Vorschlägen der Regierungskommission zur Altersvorsorge. Deren Empfehlungen sind Grundlage für das geplante Rentenpaket, das die Bundesregierung noch im Herbst beschließen will. „Eine alternde Gesellschaft muss mehr Geld für Rente aufbringen“, sagte Fahimi. „Aber die eigentliche Frage ist: Wer trägt diese Kosten?“

Der DGB will das Rentenniveau zunächst auf 50 Prozent und später auf 53 Prozent anheben

So wie die Bundesregierung fordert auch der DGB eine umfassende Reform der Altersvorsorge, nur geht diese in eine andere Richtung. So soll die gesetzliche Rente, finanziert durch die Sozialbeiträge der Jüngeren und Steuern, künftig stärker steigen als die Löhne, um ein höheres Rentenniveau zu erreichen. Das Rentenniveau beschreibt das Verhältnis zwischen einer standardisierten Rente und dem durchschnittlichen Einkommen eines Arbeitnehmers. Sinkt das Rentenniveau, so steigen die Renten langsamer als die Löhne.

Derzeit liegt das Rentenniveau bei 48 Prozent, dies ist gesetzlich garantiert bis 2031. Der DGB will das Niveau zunächst auf 50 Prozent anheben, später auf 53 Prozent. Hinzu kommen soll eine verpflichtende betriebliche Altersversorgung. Beides zusammen soll im Alter 70 bis 90 Prozent des bisherigen Nettoeinkommens erreichen. Die Rente müsse „den Lebensstandard sichern und soziale Härten ausgleichen“, sagte Fahimi.

Die derzeit zwischen Union und SPD besonders umstrittene abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren will der DGB unbedingt erhalten. Die Altersgrenze für die Rente, die derzeit schrittweise auf 67 Jahre ansteigt, soll nicht weiter angehoben werden. Auch an anderer Stelle will der DGB die Sozialleistungen im Alter ausbauen: Die Grundrente, ein Zuschlag für langjährige Beschäftigte mit niedrigem Einkommen, soll ohne Einkommensanrechnung gewährt werden.

In der Rente bewirken bereits kleine prozentuale Zuwächse hohe Kosten, weil so viele Seniorinnen und Senioren davon profitieren. Derzeit gibt es mehr als 21 Millionen Rentner, Tendenz steigend. Deren Renten müssen künftig von immer weniger Beschäftigten finanziert werden. Die Finanzierungsfrage beantwortet der DGB mit zwei Punkten: Erstens sollen die Rentenbeiträge von Arbeitgebern und Beschäftigten steigen und zweitens ein höherer Zuschuss vom Bund das Rentenniveau sichern. Dieser „Demografiezuschuss“ wird durch zusätzliche Steuern finanziert. Es müssten „hohe Einkommen, große Vermögen und Kapitaleinkünfte stärker zur Finanzierung beitragen“, heißt es im DGB-Bericht.

Die Privatisierung der Alterssicherung ist eine Sackgasse. Bericht der DGB-Rentenkommission

Die staatlich geförderte private Altersvorsorge als sogenannte dritte Säule will der DGB einstellen. Dies ist eine Abkehr von der Rentenreform der einstigen rot-grünen Bundesregierung. Im Jahr 2002 hatte der SPD-Arbeitsminister und frühere Zweite Vorsitzende der IG-Metall Walter Riester die nach ihm benannte Riester-Rente eingeführt mit üppigen staatlichen Zulagen. Diese wird Anfang kommenden Jahres ersetzt durch ein voraussichtlich profitableres Altersvorsorgedepot, das derzeit von vielen Banken beworben wird. „Die Privatisierung der Alterssicherung ist eine Sackgasse“, heißt im Bericht. Beamte sollen nicht in die Rentenversicherung einbezogen werden. Dies sei für den Staat kurzfristig zu teuer, helfe auch langfristig nicht und sei politisch schwer umsetzbar, sagte Fahimi.

Kritik kam von Mitgliedern der vom DGB kritisierten Regierungskommission. Die deutsche Wirtschaft kämpfe derzeit um ihre Wettbewerbsfähigkeit und um den Erhalt von Arbeitsplätzen, die Sozialbeiträge seien in den vergangenen Jahren bereits deutlich gestiegen, sagte der Wirtschaftsprofessor Martin Werding der Süddeutschen Zeitung. „Um ein Sicherungsniveau von 53 Prozent zu finanzieren, müssten die Rentenbeiträge ohne sonstige Änderungen um weitere drei Prozentpunkte steigen. Zusätzlich müsste der Bundeszuschuss um rund zehn Milliarden Euro angehoben werden.“ Beamte könnte man durchaus in das Rentensystem einbeziehen, als Vorbild nennt Werding Österreich.

Zur Forderung nach einer verpflichtenden Betriebsrente sagte Werding, eine Ausweitung auf alle Beschäftigten wäre „vielgestaltig und hochkomplex“ und damit sehr aufwendig. Fahimi sagte dagegen, es müsse ein Ende haben, dass die Vorsorge fürs Alter immer mehr auf die Beschäftigten abgewälzt werde. Hier müssten auch die Unternehmen mehr herangezogen werden.