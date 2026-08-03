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CDUSie zielen auf die Rente und treffen den Kanzler

Lesezeit: 3 Min.

SPD-Arbeitsministerin Bas sagt, sie sei „bereit, über alles zu reden“. Merz dürfte daran kein Interesse haben.
SPD-Arbeitsministerin Bas sagt, sie sei „bereit, über alles zu reden“. Merz dürfte daran kein Interesse haben. RALF HIRSCHBERGER/AFP

Für einen Stimmungsumschwung braucht Friedrich Merz dringend den Erfolg seines größten Reformprojekts. Das macht den Vorstoß dreier ostdeutscher Ministerpräsidenten für ihn so gefährlich.

Von Daniel Brössler, Berlin

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Als die Rentenkommission im Juni ihre Vorschläge zur Reform der Altersversorgung vorlegte, erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz, die Empfehlungen seien „von allergrößter Bedeutung für uns, für unseren Sozialstaat, für uns als Wirtschaftsstandort, aber vor allem für uns als Gesellschaft insgesamt“. Schon da wurde deutlich, welche Erwartungen der CDU-Vorsitzende an die Reform knüpft – für das Land, aber auch für seine Kanzlerschaft.

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SZ PlusVon Roland Preuß (Text) und Hannes Jung (Fotos)

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