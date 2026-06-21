Jetzt wird es ernst in der Rentenpolitik: Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat sich erstmals zu den Plänen der Rentenkommission geäußert – und zwar recht positiv. Doch an einer Stelle gehen sie ihr nicht weit genug.

Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bärbel Bas hat sich positiv zum Reformplan der Rentenkommission geäußert. „Ich finde es gut, dass über alle Generationen geguckt wird“, sagte sie auf einer Veranstaltung in Berlin. Das Konzept der Rentenkommission habe Vor- und Nachteile. „Aber wenn es am Ende für die Zukunft ein gutes System wird und alle dabei mitwirken, haben wir etwas geschafft für die nächsten Generationen.“ Bas trat am Sonntagnachmittag beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung auf. Die bisher bekannt gewordenen Rentenpläne der Fachkommission trieben einige Besucher um, die Bas danach fragten.