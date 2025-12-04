Die Debatte über das Rentenpaket läuft seit Monaten, an diesem Freitag soll sie im Bundestag ein Ende finden. Die Bundesregierung hat das Paket bereits im Sommer beschlossen, aber vor allem aus der Jungen Gruppe der Unionsfraktion gab es heftigen Widerstand dagegen. Erst intern, seit Mitte Oktober auch öffentlich. Damals hatte die Junge Gruppe in einem Beschluss festgestellt, das Paket sei für sie „in seiner jetzigen Ausgestaltung nicht zustimmungsfähig“. Die Koalition hat nur zwölf Stimmen Mehrheit, die Junge Gruppe aber 18 Mitglieder – und Bundeskanzler Friedrich Merz deshalb ein gewaltiges Problem.