Die Spitzen von CDU und SPD wollen die Empfehlungen der Rentenkommission komplett umsetzen. Wie realistisch ist das? Und wie würde sich die Reform auf einzelne Gruppen auswirken?

Die Koalition hat sich auf den Weg gemacht, eine der größten Herausforderungen des Sozialstaats anzugehen. Union und SPD wollen noch in diesem Jahr eine große Rentenreform beschließen. Grundlage ist ein 80 Seiten dicker Bericht einer Regierungskommission aus Fachleuten und Politikern von CDU, CSU und SPD, der seit Dienstag vorliegt. Sollten die 33 Empfehlungen daraus umgesetzt werden, würde sich die Altersvorsorge für fast jeden im Land ändern. Die Vorschläge haben viel Zustimmung erhalten, aber auch scharfe Kritik hervorgerufen. Die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Woche der Rentendebatte.