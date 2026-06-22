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SozialpolitikGewerkschaften stemmen sich gegen Rentenpläne

Lesezeit: 3 Min.

Arbeitsministerin Bärbel Bas und Bundeskanzler Friedrich Merz wollen die gesetzliche Rente reformieren, die Kosten steigen sonst erheblich an.
Arbeitsministerin Bärbel Bas und Bundeskanzler Friedrich Merz wollen die gesetzliche Rente reformieren, die Kosten steigen sonst erheblich an. Michael Kappeler/dpa

Eine Regierungskommission schlägt 33 Neuerungen vor. Dass dabei auch die „Rente mit 63“ abgeschafft werden soll, kritisieren IG Metall und Verdi. Ihr Unmut trifft vor allem die Sozialdemokraten.

Von Roland Preuß, Berlin

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Die Debatte über die Rente ist eröffnet, und sie ist scharf. Seit am Wochenende die Empfehlungen der Regierungskommission zur Rente vorab bekannt wurden, formiert sich der Widerstand gegen die Pläne. Auf Seiten der Gegner sammeln sich die Gewerkschaften sowie Linkspartei und Sozialverbände. Vor allem die Gewerkschaften können der Koalition nicht egal sein, Union und SPD bemühen sich derzeit in Gesprächen mit den Sozialpartnern um Unterstützung für die anstehenden Reformen. Doch danach klingen die mächtigsten Gewerkschaftschefs ganz und gar nicht.

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Jetzt wird es ernst in der Rentenpolitik: Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat sich erstmals zu den Plänen der Rentenkommission geäußert – und zwar recht positiv.  Doch an einer Stelle gehen sie ihr nicht weit genug.

SZ PlusVon Bastian Brinkmann

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