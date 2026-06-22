Die Debatte über die Rente ist eröffnet, und sie ist scharf. Seit am Wochenende die Empfehlungen der Regierungskommission zur Rente vorab bekannt wurden, formiert sich der Widerstand gegen die Pläne. Auf Seiten der Gegner sammeln sich die Gewerkschaften sowie Linkspartei und Sozialverbände. Vor allem die Gewerkschaften können der Koalition nicht egal sein, Union und SPD bemühen sich derzeit in Gesprächen mit den Sozialpartnern um Unterstützung für die anstehenden Reformen. Doch danach klingen die mächtigsten Gewerkschaftschefs ganz und gar nicht.