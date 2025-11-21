Eine große Mehrheit der Bürger sieht dem aktuellen Politbarometer zufolge die Rentenpolitik der Bundesregierung grundsätzlich kritisch. Mehr als zwei Drittel der Befragten (71 Prozent) meinen, dass die derzeitige Ausrichtung der Rentenpolitik ganz allgemein zu stark zulasten jüngerer Generationen geht, wie die Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen ergab. 23 Prozent sind nicht dieser Meinung. Auch bei den über 60-Jährigen sind 62 Prozent der Ansicht, dass die Jungen zu stark belastet werden.

Insgesamt erlebt eine Mehrheit der Befragten des Politbarometers die Regierungsparteien als zerstritten. 59 Prozent stellen der Bundesregierung ein eher schlechtes Zeugnis aus. 37 Prozent bewerten ihre Leistung als eher gut.

Eine Frage der Untersuchung bezog sich dieses Mal außerdem auf die Nähe der AfD zu Russland. Die Mehrheit der Bevölkerung sieht demzufolge eine zu große Nähe der Partei zur russischen Führung. Mehr als die Hälfte der Befragten (62 Prozent) sind dieser Meinung. Von den befragten AfD-Wählerinnen und Wählern hält nur ein kleiner Teil das Verhältnis zu Russland für problematisch: Nur 10 Prozent finden, dass die Partei Moskau zu nahe steht.