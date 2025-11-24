Zum Hauptinhalt springen

Union und SPDFünf Optionen, wie der Rentenstreit ausgehen könnte

Bärbel Bas, Bundesministerin für Arbeit und Soziales, warnte zuletzt vor einem Bruch der Koalition wegen des Streits um das Rentenpaket.
Union und SPD haben sich in ein Patt manövriert, aus der Debatte um die Zukunft der Rente gibt es keinen einfachen Ausweg mehr. Die möglichen Szenarien reichen bis zur Vertrauensfrage des Kanzlers.

Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin

Es war schon spät im Kanzleramt. Doch als es am 13. November im Koalitionsausschuss schließlich auch noch um die Rente ging, kam es zu einem Versprechen: Das Rentenpaket wird nicht mehr verändert. Und sehr zum Gefallen der SPD verteidigte Kanzler Friedrich Merz (CDU) diese Vorgabe dann auch zwei Tage später beim Deutschlandtag der Jungen Union gegen scharfe Kritik.

