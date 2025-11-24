Der Appell ist nur zwei Absätze lang, die aber bieten reichlich offensive Klarheit zur Rentenpolitik. „Rentenpaket zurückziehen!“, steht darüber, unter dem Text finden sich die Namen von 22 renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von Clemens Fuest, dem Präsidenten des Ifo-Instituts, über den Freiburger Wirtschaftsprofessor Lars Feld bis hin zu den Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer, Veronika Grimm und Martin Werding.