Wochenlang hat er vor sich hin geköchelt, der Rentenstreit in der schwarz-roten Koalition. In der Nacht zum Freitag haben sich die Spitzen von Union und SPD nun auf einen Vorschlag verständigt, der einen Schlusspunkt markieren soll. Die Jungen in der Unionsfraktion, die bislang ihre Zustimmung zum geplanten Rentenpaket hartnäckig verweigern, sollen mit zwei Versprechen dazu gebracht werden, ihren Widerstand aufzugeben: Zum einen soll es im kommenden Jahr eine grundlegende Rentenreform geben. Außerdem sollen die Jungen in einer geplanten Rentenkommission eine zentrale Rolle erhalten.