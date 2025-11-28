Zum Hauptinhalt springen

RentenpaketMerz und Klingbeil geben Rentenrebellen zwei Versprechen

Lesezeit: 3 Min.

Halten an ihrem Gesetzentwurf fest: Zufriedene Gesichter bei CSU-Chef Markus Söder, Bundeskanzler Friedrich Merz und Vizekanzler Lars Klingbeil (von links).
Halten an ihrem Gesetzentwurf fest: Zufriedene Gesichter bei CSU-Chef Markus Söder, Bundeskanzler Friedrich Merz und Vizekanzler Lars Klingbeil (von links). (Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP)

Die Koalition bleibt bei ihrem umstrittenen Rentenpaket, kündigt aber Reformen an.  Die kritischen jungen Abgeordneten sollen eingebunden werden.

Von Henrike Roßbach, Berlin

Wochenlang hat er vor sich hin geköchelt, der Rentenstreit in der schwarz-roten Koalition. In der Nacht zum Freitag haben sich die Spitzen von Union und SPD nun auf einen Vorschlag verständigt, der einen Schlusspunkt markieren soll. Die Jungen in der Unionsfraktion, die bislang ihre Zustimmung zum geplanten Rentenpaket hartnäckig verweigern, sollen mit zwei Versprechen dazu gebracht werden, ihren Widerstand aufzugeben: Zum einen soll es im kommenden Jahr eine grundlegende Rentenreform geben. Außerdem sollen die Jungen in einer geplanten Rentenkommission eine zentrale Rolle erhalten.

Zur SZ-Startseite

Koalitionsausschuss
:Bange Stunden für den Kanzler

Die Operation „Rebellen bändigen“ beginnt für Friedrich Merz schon früh am Tag, und je länger der dauert, desto deutlicher wird: Zufrieden sind die 18 jungen Unionsabgeordneten mit den Rentenbeschlüssen nicht. Es kann nächste Woche eng werden.

SZ PlusVon Daniel Brössler und Georg Ismar

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite