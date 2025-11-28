Wochenlang hat er vor sich hin geköchelt, der Rentenstreit in der schwarz-roten Koalition. In der Nacht zum Freitag haben sich die Spitzen von Union und SPD nun auf einen Vorschlag verständigt, der einen Schlusspunkt markieren soll. Die Jungen in der Unionsfraktion, die bislang ihre Zustimmung zum geplanten Rentenpaket hartnäckig verweigern, sollen mit zwei Versprechen dazu gebracht werden, ihren Widerstand aufzugeben: Zum einen soll es im kommenden Jahr eine grundlegende Rentenreform geben. Außerdem sollen die Jungen in einer geplanten Rentenkommission eine zentrale Rolle erhalten.
RentenpaketMerz und Klingbeil geben Rentenrebellen zwei Versprechen
Lesezeit: 3 Min.
Die Koalition bleibt bei ihrem umstrittenen Rentenpaket, kündigt aber Reformen an. Die kritischen jungen Abgeordneten sollen eingebunden werden.
Von Henrike Roßbach, Berlin
Koalitionsausschuss:Bange Stunden für den Kanzler
Die Operation „Rebellen bändigen“ beginnt für Friedrich Merz schon früh am Tag, und je länger der dauert, desto deutlicher wird: Zufrieden sind die 18 jungen Unionsabgeordneten mit den Rentenbeschlüssen nicht. Es kann nächste Woche eng werden.
Lesen Sie mehr zum Thema