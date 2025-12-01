Wenn Interessenvertreter von Steuerzahlern einmal Steuererleichterungen kritisieren, so ist das ein Anlass, genauer hinzusehen. Zur geplanten Aktivrente für Senioren hat sich nun der Bund der Steuerzahler (BdSt) skeptisch in einer Stellungnahme an den Bundestag geäußert: Die Gesetzespläne verursachten eine „Einschränkung des Leistungsfähigkeitsprinzips“, steuerlich gleiche Sachverhalte würden ungleich behandelt, zudem seien Mitnahmeeffekte zu befürchten, das heißt, dass Menschen die Steuervergünstigungen kassieren, ihr Verhalten aber nicht wie gewünscht ändern.