Am Ende ist das Rentenpaket also doch noch beschlossen worden. Der Bundestag hat es am Freitag trotz der heftigen Kritik der Jungen in der Union gebilligt – und das sogar überraschend deutlich. Mit 318 zu 224 Stimmen bei 53 Enthaltungen. 35 Abgeordnete beteiligten sich nicht an der Abstimmung. Eines der größten Projekte der Koalition kann damit Gesetz werden.
SozialpolitikEin teurer Erfolg für den Kanzler
Eines der größten Projekte von Schwarz-Rot kann Gesetz werden: Der Bundestag hat das Rentenpaket gebilligt. Doch die Verletzungen in der CDU sind groß – und könnten noch auf Friedrich Merz zurückfallen.
Merz, Spahn und die Junge Union, das war fast schon Liebe. Jetzt ist es pure Zerrüttung, egal, wie der Rentenstreit ausgeht. Gut möglich, dass die Alten unterschätzt haben, dass es den Jungen tatsächlich um die Sache geht.
