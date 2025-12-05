Zum Hauptinhalt springen

SozialpolitikEin teurer Erfolg für den Kanzler

Zuversicht in der Sache: Bundeskanzler Friedrich Merz mit CDU-Fraktionschef Jens Spahn (re.) und anderen Unionsabgeordneten vor der Abstimmung am Freitag.
Zuversicht in der Sache: Bundeskanzler Friedrich Merz mit CDU-Fraktionschef Jens Spahn (re.) und anderen Unionsabgeordneten vor der Abstimmung am Freitag. (Foto: TOBIAS SCHWARZ/AFP)

Eines der größten Projekte von Schwarz-Rot kann Gesetz werden: Der Bundestag hat das Rentenpaket gebilligt. Doch die Verletzungen in der CDU sind groß – und könnten noch auf Friedrich Merz zurückfallen.

Von Robert Roßmann, Berlin

Am Ende ist das Rentenpaket also doch noch beschlossen worden. Der Bundestag hat es am Freitag trotz der heftigen Kritik der Jungen in der Union gebilligt – und das sogar überraschend deutlich. Mit 318 zu 224 Stimmen bei 53 Enthaltungen. 35 Abgeordnete beteiligten sich nicht an der Abstimmung. Eines der größten Projekte der Koalition kann damit Gesetz werden.

