Am Ende ist das Rentenpaket also doch noch beschlossen worden. Der Bundestag hat es am Freitag trotz der heftigen Kritik der Jungen in der Union gebilligt – und das sogar überraschend deutlich. Mit 318 zu 224 Stimmen bei 53 Enthaltungen. 35 Abgeordnete beteiligten sich nicht an der Abstimmung. Eines der größten Projekte der Koalition kann damit Gesetz werden.