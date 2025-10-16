Die „Junge Gruppe“ in der Unionsfraktion will den Plänen von Arbeitsministerin Bärbel Bas nicht zustimmen. Sie fordert, jüngere Generationen mehr zu entlasten. Das könnte zu einem ernsten Problem für die Koalition werden.

Abgeordnete der Unionsfraktion wollen das zentrale Rentengesetz von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) entschärfen. Das machte Johannes Winkel, der Vorsitzende der Jungen Union, in einer Rede im Bundestag deutlich. Er warf Bas vor, mit ihrem Gesetzentwurf über den Koalitionsvertrag hinauszugehen und den Rentnern Milliarden zulasten der Steuerzahler zukommen zu lassen. „Wenn Folgekosten von über 115 Milliarden Euro entstehen, müssen wir starke Kritik üben und das auch in den Verhandlungen lautstark artikulieren“, sagte Winkel zu Beginn der parlamentarischen Beratungen des Rentenpakets.