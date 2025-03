Die SPD bekommt mehr Schulden für Infrastruktur, als sie im Wahlkampf überhaupt gefordert hat. Wird Friedrich Merz der beste SPD-Kanzler seit Willy Brandt? Ein Gespräch mit Arbeitsminister Hubertus Heil, der an den Sondierungen beteiligt ist.

Interview von Bastian Brinkmann, Berlin

Auch Bundesminister entkommen nicht der Wahlbürokratie. Daher stand auf dem Stimmzettel im niedersächsischen Wahlkreis Gifhorn/Peine nicht mehr nur Hubertus Heil als SPD-Kandidat, sondern sein ganzer amtlicher Name musste auf den Zettel: Wolfgang-Hubertus Ernst Ulrich Heil. Die gehäuften Vornamen sind eine Familientradition, aber der Rufname war schon immer kurz. „Mein Name ist seit 52 Jahren Hubertus Heil“, sagt der SPD-Minister für Arbeit und Soziales, als er zum Interview empfängt. Heil gehört zur kleinen schwarz-roten Runde, die in Berlin gerade sondiert – und die sich auf enorm hohe Schulden und Investitionen geeinigt hat.