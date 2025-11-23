Die Grünen im Bundestag haben Vorschläge für eine dauerhafte Stabilisierung des Rentenniveaus bei durchschnittlich 48 Prozent der Löhne und Gehälter vorgelegt. Unter ihren Forderungen sind eine Abkehr von Frühverrentungsprogrammen und die Reform der „ Rente mit 63“.

„Der tatsächliche Einstieg in die Rente muss weiter ansteigen. Würden alle Beschäftigten tatsächlich bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter arbeiten, würde der Beitragssatz bis 2030 um knapp ein Prozent sinken“, heißt es in einem Papier, das die Partei am Sonntag veröffentlichte. Die Finanzierung der Rente müsse auf mehr Schultern verteilt werden. So bräuchte es mehr Zuwanderung und bessere Arbeitsmöglichkeiten für Frauen. Gefordert wird auch, im Rentensystem Möglichkeiten des Kapitalmarktes besser zu nutzen.