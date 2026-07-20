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Renten- und Steuerpläne der RegierungDBG plant Demos gegen Sozialreform

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Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) will nach der parlamentarischen Sommerpause mit Demonstrationen in 15 deutschen Städten gegen Sozialkürzungen protestieren. DGB-Chefin Yasmin Fahimi warnte angesichts der Reformankündigungen der schwarz-roten Koalition vor einem „Abbau von Sozialstaat und Arbeitnehmerrechten“. Für den 26. September ruft der DGB zu Kundgebungen in Berlin auf, in Bremen, Erfurt, Essen, Frankfurt/Main, Freiburg, Magdeburg, Hamburg, Hannover, Kiel, Leipzig, Nürnberg, Rostock, Saarbrücken und in Stuttgart. Für den Herbst hatten Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und seine Regierung tiefgreifende Reformen angekündigt. Schwarz-Rot plant unter anderem eine große Rentenreform sowie eine Einkommensteuerreform. Den geplanten Protesttag hat der Gewerkschaftsbund mit dem Motto „Hart verdient! Deine Arbeit. Deine Gesundheit. Deine Rente.“ überschrieben.

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