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Neuer RentenfondsWie in Schweden: So soll die Rente der Zukunft funktionieren

Lesezeit: 4 Min.

Sonnige Aussichten: Nicht nur um das milde Sommerwetter kann man die Schweden beneiden. Auch bei der Rente machen sie vieles richtig.
Sonnige Aussichten: Nicht nur um das milde Sommerwetter kann man die Schweden beneiden. Auch bei der Rente machen sie vieles richtig. imago images/MASKOT

Der große Wurf der Rentenkommission ist geklaut: Die Deutschen sollen eine Aktienrente wie die Schweden bekommen. Das sind die fünf Rententricks der Skandinavier.

Von Bastian Brinkmann, Berlin

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Hach, Schweden. Am Mittwoch sollen es in Stockholm 22 Grad werden. Da kann man neidisch werden. Die Bundesregierung hat den Deutschen große Veränderungen versprochen, aber die nordeuropäische Klimazone zu importieren, das wird Friedrich Merz nicht schaffen. Der Bundeskanzler von der CDU und Arbeitsministerin Bärbel Bas von der SPD wollen allerdings etwas anderes aus Schweden nach Deutschland holen, auf das man bisher auch neidisch sein darf: ein Kapitalkonto in der gesetzlichen Rentenversicherung. Das schlägt die Rentenkommission vor, sie hat ihren Bericht an diesem Dienstag an Merz und Bas übergeben. Es ist der innovativste Vorschlag der Kommission für das deutsche Rentensystem.

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